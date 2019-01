Droomkamer zieke Djelano (11) op losse schroeven door frauderende directeur

Het plan voor Djelano’s kamer viel daarmee in duigen, vertelt Sylvia. "Het had zijn droomkamer moeten worden. Ik belde in december naar de stichting, maar kreeg geen gehoor. Boos, verdrietig was ik. Hoe moet ik dit gaan doen?"

Snoezelhoek

Die jongenskamer is volgens haar ontzettend belangrijk voor haar zoon. Hij moet een aangepast bed krijgen, een kledingkast en een ‘snoezelhoek’ waar hij kan zitten als het hem even te veel wordt. "Het moet vooral als zijn thuis voelen. Er is al een idee voor de aankleding. Hij houdt van gamen, muziek en voetbal. Vooral PEC Zwolle. Dat wilde ik terug laten komen, op een rustige manier."

Sylvia laat het er niet bij zitten en is daarom een crowdfunding begonnen. Het doel: drieduizend euro binnenhalen. "Als we genoeg geld binnen hebben, kan hij binnen twee maanden naar huis. Dat is het belangrijkste: dat hij weer bij ons in het gezin terug is."