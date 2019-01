Tientallen gaan in onderbroek met Amsterdamse metro: 'We kunnen wat geks gebruiken'

De zogenoemde No Pants Subway Ride werd vanmiddag op verschillende steden in de wereld gehouden zoals New York en Berlijn, maar was voor het eerst in Amsterdam. Om stipt 15.00 uur trokken de deelnemers op de metrohalte Vijzelgracht hun broeken uit.

Sfeer

Volgens Hugo van den Hurk, een van de initiatiefnemers die het namens marketingbureau Everybody likes Penguins organiseerde, zat de sfeer in de metro er meteen in. "Mensen keken niet meer op hun scherm van de telefoon. Sommigen vonden het ongemakkelijk en schoven op, anderen stelden vragen, lachten, dansten."