Grote brand in flat Apeldoorn begon in sauna, twee gewonden

De bewoner van het appartement met sauna was thuis en vluchtte naar buiten. "Hij is door de brandweer van het balkon gehaald", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wat er precies is misgegaan met de sauna wordt nog onderzocht.

Brandschade

Het appartement liep grote brandschade op. "In de rest van de appartementen lijkt de schade mee te vallen, ook al is er wel wat rook- en waterschade", vertelt de woordvoerder. De vlammen sloegen wel even uit het complex aan de Abraham Kuyperstraat, maar de brandweer wist het vuur snel te bedwingen.

Twee mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk hebben ze rook ingeademd. Voor ongeveer dertig flatbewoners is opvang geregeld in een sporthal. De brandweer verwacht dat de meesten snel terug naar huis kunnen, nadat hun appartementen zijn geventileerd. De gemeente Apeldoorn helpt bewoners aan een tijdelijk onderkomen als dat nodig is.