Verhuisdozen uitgepakt: koning en gezin wonen in Paleis Huis ten Bosch

"Het is een van de drie paleizen die door de staat ter beschikking zijn gesteld aan het staatshoofd. Huis ten Bosch wordt gebruikt als woonpaleis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders", zegt de RVD over het paleis. De andere paleizen waar dat voor geldt, zijn het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam en Paleis Noordeinde in Den Haag.