'Nederlandse trucker die geel hesje doodreed opgepakt in Tilburg'

Aanhoudingsverzoek

De Nederlandse politie had de man al een paar uur in het vizier, maar wachtte op het officiële Europees aanhoudingsverzoek van België. Dat liet enige tijd op zich wachten.

Of het verzoek zaterdagavond ook echt is ingediend, is niet helemaal duidelijk. Volgens een Belgische woordvoerder van het parket van Luik mag de Nederlandse politie ook tot actie overgaan als het verzoek binnen enkele uren definitief wordt verstuurd.

Vrachtwagen

De vrachtwagen die betrokken was bij de dodelijke aanrijding is vrijdagnacht gevonden in de regio Tilburg. Hij stond op een parkeerplaats, mogelijk bij een bedrijf. De Nederlandse politie heeft daar zaterdag onderzoek gedaan, dat tegen de avond was afgerond.