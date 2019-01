Politiek verontwaardigd over 'stoere taal' Rutte: 'Maar hij verwoordt wat velen denken'

In 2016 sprak hij in Zomergasten over Turkse Nederlanders die zich niet voldoende aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden, een half jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. "Pleur op", zei hij toen. Politieke partijen reageerden hoogst verontwaardigd over zijn toon. "Nu geeft hij weer onverbloemd zijn eigen emotie aan. Zo kennen we Rutte", zegt Wester.

Meer kritiek

Niet alleen vanuit de politiek klinkt kritiek. De Nederlandse Politiebond noemt het 'stoere taal', maar de daden blijven volgens de bond uit. "De mogelijkheid om echt iets te doen, een verbod op vuurpijlen, laat het kabinet liggen. Zonde."