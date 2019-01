Tientallen mensen langs de weg bij laatste tocht doodgeschoten rapper Feis

Daarvoor was er een dienst in de An-Nasr moskee. Gisteravond hadden al bijna duizend mensen in uitvaartcentrum Goetzee afscheid genomen van de Rotterdamse rapper.

Doodgeschoten

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten en overleed later die dag in het ziekenhuis. Wie dat heeft gedaan, is nog altijd onbekend. Voorafgaand aan de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam was er volgens de politie een ruzie in een horecagelegenheid.