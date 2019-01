Meer jagers ingezet voor afschieten edelherten Oostvaardersplassen

Voedselgebrek

Het verminderen van het aantal edelherten is volgens de provincie nodig om een herhaling van vorige winter te voorkomen. Toen was er een flink voedselgebrek en wilde Staatsbosbeheer de dieren in het gebied niet bijvoeren. Uiteindelijk stierven drieduizend dieren die winter.

Om het aantal edelherten terug te brengen, worden nu dus meer jagers ingezet. De afschot is sinds begin december aan de gang en vordert gestaag, zegt Hofstra tegen Omroep Flevoland. Of het aantal van 1830 herten wordt gehaald, is nog niet bekend. Maar hij denkt wel dat Staatsbosbeheer en faunabeheerders 'een heel eind komen'.