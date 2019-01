Vliegtuig naar Schiphol maakt tussenlanding door vergeten tas

Een vliegtuig dat op weg was naar Schiphol, heeft vanwege een verdacht pakketje een tussenlanding moeten maken in het Franse Rennes. Later bleek dat het om een door een passagier vergeten tas ging.

Het toestel van de Franse prijsvechter Hop!, was op weg van de Franse plaats Nantes naar Amsterdam. Het vliegtuig had om 13.35 uur moeten landen op Schiphol, maar week niet lang na het opstijgen al uit naar Rennes. Alle negentig passagiers moesten het vliegtuig zo snel mogelijk verlaten, melden lokale media. Niks verdachts Het pakketje werd onderzocht maar er is niks verdachts aangetroffen. Het bleek om een tas te gaan die een passagier van een eerdere vlucht was vergeten mee te nemen. Er wordt gekeken hoe de gestrande reizigers alsnog naar Schiphol kunnen worden gebracht. Dat zal wel met een ander vliegtuig moeten, het vliegtuig van Hop! gaat volgens de voorschriften terug naar Nantes. De tussenlanding van het vliegtuig. © AFP