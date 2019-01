Steun uit schaatswereld voor Sjinkie: 'Taai zijn maat!'

Zo stelt bondscoach Jeroen Otter. Hij heeft vanmiddag het shorttrackteam vertelt over het ongeluk. "Er heerste meteen een grafstemming. Je kon een speld horen vallen, of beter: je kon de tranen horen vallen op de marmeren vloer."

'Dit heeft zo veel impact'

Otter zegt dat hij Sjinkie probeert te steunen. "Hij is een icoon van het shorttrack. Wanneer je je been of arm breekt, weet je ongeveer hoe lang het herstel zal zijn. Je gaat revalideren en na zes weken is zo’n blessure achter de rug. Maar dit heeft zo veel meer impact, dit komt echt als een meteoor binnen."