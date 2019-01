Maaltijdbezorger (15) uit Utrecht overleden na aanrijding

De jongen werd gisteren na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar vanavond werd duidelijk dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Dit laat een woordvoerder van de politie weten.

Bestuurder kort aangehouden

De 21-jarige bestuurder van de auto werd na het ongeluk aangehouden. Hij is verhoord en kort daarna vrijgelaten. De politie laat weten dat er eerst duidelijkheid moet komen over hoe dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden.

Daarna zal het Openbaar Ministerie bekijken of er mogelijk sprake is van een strafbaar feit en of er verdere stappen moeten worden ondernomen.