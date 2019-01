Bijzonder beeld in Zandvoort: 16 hertjes in de speeltuin

"Volgens mij zochten ze een rustig plekje om te eten en te wandelen", vertelt Jennifer. Ze schoot gelijk een foto van het tafereel.

In de gemeente Zandvoort komt het vaker voor dat er herten door de straten lopen. De badplaats heeft al jaren last van overlast. Zo zouden ze tuinen vernielen van inwoners en worden ze soms aangereden.

Hek van 800 meter

Gisteren werd nog duidelijk dat de gemeente door mag gaan met het bouwen van een hek om de herten te weren. Er was bezwaar aangetekend, maar dat was ongegrond verklaard. Het hek in de Waterleidingduinen moet ongeveer 800 meter lang worden.

Het hek moet ervoor zorgen dat de herten uit het gebied volgende winter niet nog een keer richting de stad trekt.