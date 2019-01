Shorttracker Sjinkie Knegt ernstig gewond: zware brandwonden aan been

Vorige maand raakte Sjinkie nog betrokken bij een ongeluk met een heftruck. Daarbij liep hij een ernstige spierblessure op en werd geconcludeerd dat hij niet mee kon doen aan het EK.

'Vrouw hoorde hem schreeuwen'

Vanochtend ging het weer fout. Sjinkie wilde de houtkachel aansteken, toen zijn kleren in brand vlogen. "Hij stond van zijn benen tot aan zijn hand in de brand", vertelt Carl Mureau van de KNSB aan RTL Nieuws. "Zijn vrouw Fenna was boven. Ze hoorde hem waarschijnlijk schreeuwen en toen zag ze hem."

Ze trof Sjinkie in de woonkamer gewond aan. Ze belde direct 112, waarna de traumahelikopter en ambulance ter plekke kwamen. Hij moest per ambulance worden overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen. "Hij was nog bij bewustzijn, maar het gaat om serieuze verwondingen op verschillende plekken op zijn lichaam. Zowel eerste, tweede als derdegraads brandwonden."

Daar wordt hij nu verpleegd. De verwondingen zitten op verschillende plekken van zijn lichaam. Met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Hoe lang zijn herstel gaat duren, is niet bekend. Hij ligt zeker de komende dagen nog in het ziekenhuis.

'Hartstikke triest'

"Dit is hartstikke triest voor hem. Het ongeluk van vorige maand was al heel vervelend voor de sporter, maar dit is nog wel wat erger."

Bondscoach Jeroen Otter heeft de schaatsers vanmiddag geïnformeerd. Zij nemen vanaf morgen deel aan de ISU EK Shorttrack in Dordrecht. Knegt zou daar zijn Europese titel verdedigen, maar kon dus al niet meedoen.