School Utrecht wordt ontruimd na telefonische bedreiging

Het gaat om Stip-VSO aan de Europalaan in Utrecht, een middelbare school bestemd voor moeilijk lerende kinderen van 12 tot en met 20 jaar.

Wat er aan de telefoon is gezegd, kan de politie nog niet vertellen. "Maar de dreiging was dusdanig serieus dat alle kinderen het pand uit moeten." De omgeving is ruim afgezet en de politie draagt kogelwerende vesten.

Ouders emotioneel

De leerlingen worden gefaseerd de school uitgehaald. Taxibusjes zouden klaarstaan om de leerlingen mee te nemen. Verschillende ouders staan emotioneel aan het politielint, zegt iemand ter plaatse.