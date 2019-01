Politie vindt 6 ton cash onder keukenblok in woning

De politie doorzocht het huis in een onderzoek naar spookbewoning. Officieel stond er niemand ingeschreven, maar er gingen geregeld mensen in en uit. In de woning bleken een 36-jarige man en een 33-jarige vrouw aanwezig te zijn. Zij zijn aangehouden voor witwassen.

Tv-kastje

In een tv-kastje lagen ook stapels geld en in de keuken lagen spullen die worden gebruikt bij het verpakken van drugs. Ook werden er crypto-telefoons gevonden, waarmee criminelen met elkaar kunnen communiceren zonder dat de politie kan meeluisteren.