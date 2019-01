Lawine sleurt jongen (16) voor ogen van zijn ouders de dood in

De vader van het gezin is Duits, de moeder Australische. Ze wonen in Australië. Ze waren volgens de politiewoordvoerder aan het skiën zonder nooduitrusting zoals een schop of een lawinepieper.

Hoogste waarschuwingsniveau

In het skigebied Wildkogel werden zes scholieren uit Saksen-Anhalt woensdag door een lawine getroffen en deels bedolven, maar iedereen kon zichzelf redden. Vanwege de enorme sneeuwval is het hoogste waarschuwingsniveau voor lawines van toepassing in delen van Oostenrijk.