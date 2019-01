Bouwers vreugdevuur Scheveningen: 'Geen strijd meer met Duindorp'

Door de wedstrijd om het hoogste vreugdevuur tussen Duindorp en Scheveningen werden de vuurstapels elk jaar groter. Dit jaar was de stapel in Scheveningen 13 meter hoger dan eigenlijk mocht. Ook gebruikten de bouwers te veel pallets.

'Sowieso geen strijd'

De bouwers benadrukken dat ze eerst het onderzoek naar hoe het dit jaar fout heeft kunnen gaan, afwachten. "En als er na die conclusie dan überhaupt nog iets gaat gebeuren volgend jaar op het strand, dan wordt dat sowieso geen strijd meer."

De bouwers van Duindorp laten weten dat het te voorbarig is om nu al 'dingen te roepen'. "We moeten de rust bewaren nu, dat lijkt me beter. We wachten het onderzoek af, en kijken daarna weer verder."

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Vandaag werd duidelijk dat op verzoek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek gaat doen naar het vreugdevuur. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten rond het najaar bekend.