Burgerinitiatief voor terugkeer 'wonderpil' MS-patiënten: 'Zonder dit beland ik in een rolstoel'

Zelf kreeg Nanda veertien jaar geleden te horen dat ze MS had, de auto-immuunziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen zijn beschadigd. Lopen, voelen en zien worden daardoor steeds lastiger. Voor zo'n 10 procent van de patiënten biedt de pil uitkomst, stelt de MS-vereniging. Het gaat per saldo om zo’n tweeduizend mensen in Nederland

Niet effectief

Maar het Zorginstituut Nederland gaf vorig jaar een negatief advies. Het middel zou niet effectief genoeg zijn, oordeelde het instituut na onderzoek. De minister haalde het medicijn uit de basiszorgverzekering. Tot verbazing van de MS-vereniging. "Het onderzoek klopt niet", zegt directeur Chris Schouten. "Een deel van de patiënten heeft er geen baat bij, maar een substantiële groep heeft dat wel. Voor hen betekent het veel voor hun dagelijks leven."

De pil kost ongeveer 165 euro per vier weken. Volgens Schouten is dat voor veel patiënten te veel. "Velen kunnen door hun ziekte niet werken. Dan kan je tweeduizend euro per jaar niet opbrengen. Terwijl ook neurologen zeggen: de Fampyra-pil werkt."