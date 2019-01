44 jaar familiebedrijf eindigt met overval in laatste week: 'Het doet mij zeer'

Het tankstation in Helmond is in al die jaren van zijn opa, naar zijn moeder en uiteindelijk naar Walter zelf overgegaan. Zijn eigen dochters wilden hem niet opvolgen en dus trekt Walter zich terug. Er komt een nieuw tankstation in die vanaf volgende week gaat verbouwen. Zelf had Walter zijn afscheid wel op een andere manier voorgesteld. "Het is heel spijtig dat ik met een overval moet stoppen. Dat doet mij zeer."

Vuurwapen en mes

Gisteravond kwamen twee mannen met capuchon het tankstation binnen gerend, met vuurwapen en mes in de hand. Hoewel een van de twee het vuurwapen nog in de zaak liet vallen, konden ze toch de 21-jarige medewerker bedreigen. Die gaf uiteindelijk de kassa en sigaretten mee. De daders gooiden buit in een tas en vluchtten ervandoor.