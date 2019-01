Onderzoek naar seksueel misbruik atletiekleraar Jerry M.

De politie is in samenwerking met het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar Jerry M. De atletiekleraar zou jarenlang meisjes seksueel hebben misbruikt. De politie roept iedereen op die iets over de zaak weet, zich te melden.

Het seksuele misbruik van atletiekleraar Jerry M. kwam dit weekend via de Telegraaf naar buiten. De 58-jarige atletiektrainer misbruikte vanaf 1982 jonge meisjes bij meerdere clubs. Twee meisjes zwanger Uit onderzoek van het Instituut Sport en Rechtspraak (ISR) bleek dat er sprake was van 'frequente (onbeschermde) geslachtsgemeenschap voor de duur van meerdere jaren met zwangerschap tot gevolg' bij twee minderjarige meisjes. Samen met twee nog jongere meisjes (11 tot 15 jaar) keek hij dierenporno en had hij 'bijna wekelijkse (onbeschermde) geslachtsgemeenschap'. Lees meer Misbruik atletiekleraar: 'Er gingen al jaren vreselijke verhalen over hem rond' Mogelijk meer slachtoffers Bij een andere vereniging maakte hij zich schuldig aan 'grensoverschrijdende massages', aanrandingen, seksueel getinte opmerkingen en intimidaties. In het onderzoek ging het om totaal negen gevallen van misbruik, maar volgens de tuchtcommissie zijn er mogelijk meer slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft dit dossier van het ISR gevorderd. Daarnaast zal het alle relevante informatie opvragen dat er bestaat over de zaak 'om een goed beeld te krijgen'. Geen aangiftes Er zijn nog geen aangiftes binnen bij de politie, laat het OM weten. Wel zijn er meldingen gedaan, die worden onderzocht. Uiteindelijk zal door het OM beoordeeld worden of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die vervolgbaar zijn.