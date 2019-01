Klachten over verblindende koplampen op fiets: 'Ze zijn veel feller dan vroeger'

Te felle fietslampen zijn een ergernis voor veel fietsers, blijkt uit het feit dat de Fietsersbond er wekelijks klachten over krijgt. Voorlichter Kees Bakker krijgt meldingen over zowel elektrische als gewone fietsen, en het zijn er veel meer dan zo'n vijf jaar geleden.

'Feller dan vroeger'

Volgens Bakker komt het eigenlijk omdat de fietsverlichting in de afgelopen jaren steeds beter is geworden. "Ze zijn veel feller dan vroeger. Dat is goed, want daarmee vergroot je de zichtbaarheid in het donker. Maar als dit soort lichten niet goed zijn afgesteld, kunnen ze je tegenliggers flink verblinden."