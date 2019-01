Iran betrokken bij moorden op Iraniërs in Nederland, sancties opgelegd

Eerdere maatregelen

In juni vorig jaar heeft Nederland al twee diplomaten het land uitgezet en de ambassadeur op het matje geroepen. Toen werd niet bekendgemaakt waarom Nederland hiertoe overging.

In de tussentijd heeft Nederland nauw contact gehad met andere Europese landen en is er verder onderzoek geweest, vertelt Blok nu. "Doordat we als Europa gezamenlijk optreden kunnen we een harder signaal geven. Het gedrag van Iran is onacceptabel. Dit is een ongekend harde maatregel."

'Heel opmerkelijk'

Politiek verslaggever Fons Lambie zegt dat het heel opmerkelijk is dat Nederland hier nu pas mee naar buiten komt. "Het is bizar dat Iran op Europese bodem dit soort liquidaties laat uitvoeren. Het is wel heel opmerkelijk dat Nederland nu pas met deze link officieel naar buiten komt. In juni zijn al twee diplomaten uitgezet en is de ambassadeur ontboden."

Lambie vervolgt: "Nadat Denemarken en Frankrijk hebben aangedrongen op Europese actie moest Nederland wel. Het is een gezamenlijke actie van meerdere Europese landen, dus daarom verwachten diplomaten in Den Haag dat dit wel degelijk hard aankomt in Teheran."