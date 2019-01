Extreem winterweer op komst? Vijf vragen over de polaire vortex

1. Wat is de polaire vortex?

De polaire vortex wordt ook wel poolwervel genoemd. Het is in feite een lagedrukgebied dat zich pal boven de Noordpool bevindt. Het zit op zeer grote hoogte: zo'n 30 kilometer in de stratosfeer. Het weer dat wij op de aarde ervaren, bevindt zich in de laag onder de 10 kilometer, in de troposfeer.

De poolwervel zorgt voor een westenwind in de stratosfeer, maar ook in de troposfeer. Daardoor krijgen we in Nederland 's winters vaak te maken met een wind uit het westen, die zachte lucht aanvoert. Daarom hebben we vaak wisselvallige en zachte winters.

2. Wat is er mee aan de hand?

Begin dit jaar is de polaire vortex 'gebroken'. Dat komt vaker voor: zo'n twee tot drie keer per jaar vindt er een plotselinge opwarming (SSW, Sudden Stratospheric Warming) plaats in de stratosfeer, waardoor de poolwervel wordt verstoord.

Het lagedrukgebied ligt dan niet meer boven de Noordpool en daarvoor in de plaats nestelt zich een hogedrukgebied op de plek (in de stratosfeer). Dit betekent dat de westelijke wind in de stratosfeer verdwijnt en omslaat naar een oostelijke wind.

In 2014 zorgde een verstoring van de polaire vortex voor extreme kou en veel sneeuw in de Verenigde Staten.