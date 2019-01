Onstuimig weer op komst: code geel door zware windstoten

Oppassen als je vanavond of morgen op pad gaat: er staat een krachtige noordwestenwind, met aan de kust windstoten tot 100 kilometer per uur. Ook is het morgen springtij, waardoor er extra hoge golven kunnen ontstaan.

Dat meldt Buienradar. Het KNMI geeft code geel af voor het westen en de noordelijke helft van Nederland. Vanavond zal de wind aantrekken, en vannacht en morgen wordt het flink onstuimig. Het gaat hard tot stormachtig waaien, met windkracht vier tot acht. Ook is er kans op hagel. Springtij In de kustprovincies komen zware windstoten voor tot 90 km/uur, in het Waddengebied tot maar liefst 100 km/uur. Daar is zelfs kans op een noordwesterstorm. Het is morgen ook springtij. Dat betekent dat de verschillen tussen eb en vloed groter zijn dan normaal. Hierdoor staat het water bij vloed extra hoog, waardoor in combinatie met een flinke noordwesten wind nog eens extra veel water opgestuwd wordt. In de loop van morgenmiddag gaat de wind weer liggen. Het wordt zo'n 8 graden. Later deze week wordt het droog en zonnig Bekijk hier de windkaart van Buienradar: Lees ook: Code geel, code rood: dit betekent het