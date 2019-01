Hoe veilig zijn Nederlandse escaperooms? 'Extra check kan geen kwaad'

1. Kan een drama als in Polen ook in Nederland gebeuren?

"De veiligheid in escaperooms in Nederland is beter geregeld dan in Polen, maar een extra check kan geen kwaad", zegt Van Hoenselaar. "Veel ondernemers die een escaperoom hebben, investeren veel tijd en geld in veiligheid. Maar er zijn er ook die dat niet doen."

"Ik hoop dat deze gebeurtenis in Polen voor iedereen met een escaperoom een moment is om in de spiegel te kijken en te denken: heb ik de veiligheid in mijn bedrijf op orde?"

2. Zijn er in Nederland wel eens incidenten geweest met escaperooms?

Op 30 april 2018 brak brand uit in een pand in Breda, dat op dat moment verbouwd werd tot escaperoom. Bij de brand kwam veel rook vrij, één persoon moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Verder had de brand geen gevolgen.

Als we verder terugzoeken in kranten en andere media, komen we één incident tegen. Op 12 juni 2015 viel een man van de trap in een escaperoom en liep een gecompliceerde beenbreuk op. De rechter oordeelde dat de escaperoom-organisator aansprakelijk was voor dat ongeluk, omdat de situatie op de trap te gevaarlijk was.

Ook Van Hoenselaar moet goed in zijn geheugen graven om zich een incident te kunnen herinneren. "Het enige wat ik weet is dat de Witte Kamer in Tilburg is afgebrand, maar dat kwam door een brand die ontstond in het bijbehorende restaurantcomplex Etenstijd. Niemand raakte daarbij gewond."

3. Zijn er specifieke veiligheidsvoorschriften voor escaperooms?

"Nee", zegt Van Hoenselaar. "Er zijn geen specifieke voorschriften en er is geen keurmerk. Maar iedereen die een zaak begint waarin hij of zij mensen ontvangt of een activiteit laat doen, krijgt wel te maken met algemenere regels, zoals het Bouwbesluit en NEN-normen. Daarin staat vastgelegd aan welke technische eisen zo'n ruimte minimaal moet voldoen."

4. Worden escaperooms gecontroleerd op veiligheid?

"Nee, er wordt niet actief gecontroleerd of de regels wel worden nageleefd", zegt Van Hoenselaar. "Maar veel ondernemers nodigen de brandweer op eigen initiatief uit om te komen kijken of hun locatie aan de veiligheid voldoen."

5. Hoe kun je zelf checken of een escaperoom aan de veiligheidseisen voldoet?

"Mijn eerste advies is: vraag het gewoon als je binnenkomt. Vraag wat ze doen aan veiligheid en preventie", zegt Van Hoenselaar. Daarnaast zijn er volgens hem nog een aantal zaken waar je zelf op kunt letten: