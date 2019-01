Daarom doen ze nu een oproep: mannen, leef gezond als je een kind wil. Nick en Felicia uit Enschede hebben baat gehad bij dat advies. Zij zijn inmiddels trotse ouders van baby Sophie, maar dat zij er is mag een klein wonder heten. "Het is niet vanzelf gegaan", zegt Nick van Ek.

Kinderwens

Nick en zijn vrouw Felicia hadden een kinderwens. Maar toen Felicia in 2016 probeerde zwanger te raken, lukte dat niet. In eerste instantie dacht het stel dat het mogelijk te maken had met cystes die Felicia eerder op haar eierstokken had. Ze besloten naar de huisarts te gaan en die stuurde ze door.

Felicia bleek kerngezond en vruchtbaar, dus werd Nick op zijn beurt doorgestuurd naar de vruchtbaarheidskliniek. Daar kreeg hij te horen dat hij onvruchtbaar was. Zijn wereld stortte in. "Ik heb veel gehuild", vertelt hij. "Ik vond het verschrikkelijk. Maar ik wilde me er ook niet bij neerleggen."