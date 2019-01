Zeehond gered bij spoorlijn: 'Hij gromde flink'

Omstanders hadden de zeehond -goed voor zo'n 65 kilo - zien liggen bij een spoorlijn bij de Brouwersdam. Deze dam verbindt de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De dam, waarover een weg loopt, is 5,8 kilometer lang.

'Flink grommen'

De omstanders die de zeehond zagen, informeerden het reddingsteam Zeedieren Nederland. Jaap van der Heide is al ruim 25 jaar vrijwilliger bij het team. Direct na de melding, ging hij met een vriend richting de spoorlijn om de zeehond te vangen.

Nog geen gemakkelijke klus. "Het beest gromde flink. Een goed teken; want hij was lekker dik en gezond."

Jaap vervolgt: "Gelukkig waren we met z'n tweëen en konden we het dier insluiten en vangen. In je eentje is dat bijna niet te doen."