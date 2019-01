Peuter (1) uit het raam gegooid, toestand kritiek

Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het jongetje zijn. Het slachtoffertje ademde nog wel na zijn val.

Man aangehouden

Een man van 41 jaar is aangehouden, laat de politie weten. Dat gebeurde in dezelfde straat als waar het huis staat. Wat zijn relatie met het kindje is, wordt momenteel onderzocht. Volgens de politie was er opzet in het spel.

De politie doet momenteel onderzoek bij de woning waar het voorval gebeurde.