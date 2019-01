Peuter (1) uit het raam gegooid in Ridderkerk

In Ridderkerk is een kindje van 1 jaar uit het raam gegooid vanaf de eerste verdieping. De peuter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van het kindje zijn. Het slachtoffertje ademt nog wel. Een man is aangehouden, laat de politie weten. Wat zijn relatie met het kindje is, wordt momenteel onderzocht. De politie doet momenteel ook onderzoek bij de woning waar het voorval gebeurde.