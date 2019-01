Misbruik atletiekleraar: 'Er gingen al jaren vreselijke verhalen over hem rond'

Vreemdste verhalen

De oud-atlete vervolgt: "Jerry datete jonge meisjes. En als hij je masseerde of bij je ging staan, raakte hij je op zo'n manier aan dat je je niet prettig voelde. Sommige meisjes voelden zich echt onveilig."

Dat bleef niet zonder gevolgen. "De sfeer tijdens de trainingen werd daardoor anders. We voelden ons niet meer prettig. Veel meiden stopten met trainen en gingen weg. Maar de club deed niets."

Grensoverschrijdend gedrag

Jerry M. heeft negen jaar training gegeven bij HAAG Atletiek. Een woordvoerder van de atletiekvereniging laat aan RTL Nieuws weten 'geschokt te zijn van de dingen die hij jonge mensen heeft aangedaan, waar we geen weet van hadden.' "We wisten over de melding bij onze vereniging maar nu wordt de aard en omvang pas duidelijk."

Over de betreffende melding van 2012 zegt de woordvoerder: "Naar aanleiding van de klacht hebben we met een vertrouwenspersoon naar de kwestie gekeken, maar dat was geen reden om afscheid van hem te nemen. We hebben dit dan ook niet gemeld bij de Atletiek Unie. Jerry is er wel mee geconfronteerd dat het niet kon, maar de melding in 2012 was geen reden voor ontslag."

In 2017 kwam er weer een melding binnen, die de zaak uiteindelijk aan het rollen heeft gebracht.