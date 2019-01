Opnieuw zegt burgemeester uit onvrede lidmaatschap van VVD op

Hij hekelt de manier waarop onder invloed van dit denken volgens hem grote bedrijven 'ongehinderd kunnen groeien' en de politie onder leiding van VVD-ministers 'wegdrijft van haar kracht, namelijk verbinding met de samenleving'.

Kritisch op Dijkhoff

Verder is Bijl kritisch over ideeën van fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die bijvoorbeeld opperde om misdrijven in probleemwijken strenger te bestraffen en het demonstratierecht rond de sinterklaasintochten te beperken. "In strijd met wet en grondwet", schrijft hij daarover.

"Belangrijker vind ik het onvermogen om een antwoord te vinden op de kennelijke onvrede in onze samenleving. Een samenleving die welvarender is dan ooit, maar waarin de verschillen steeds groter worden", aldus de burgemeester van Purmerend, die wel in functie blijft.

Standpunten

De burgemeester van Assen had soortgelijke kritiek op de liberale partij. Toen hij zijn lidmaatschap in november opzegde schreef hij: "Steeds vaker las ik VVD-standpunten die te ver van mijn persoonlijke waarden en mening afstaan."