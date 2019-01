Indrukwekkende herdenking voor rapper Feis met tientallen witte ballonnen

Merel was getuige van de schietpartij. Eerder deed ze tegen RTL Nieuws haar verhaal. "Mensen schreeuwden, huilden, zaten met hun handen in hun haar. Ik was zelf ook geshockeerd, ik was in trance en wist echt niet wat ik moest doen."

Samenwerking

Rapper Feis werd onder meer bekend door samenwerkingen met andere rappers, onder wie U-Niq, Winne en MocroManiac. In 2014 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Hard van buiten, gebroken van binnen.