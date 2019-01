Honderden huisdieren op de vlucht door vuurwerk, kat Herman belandde op de Zeelandbrug

Een automobilist zag de kat een reling opspringen, om er later meteen weer vanaf te gaan en onder zijn auto kruipen. Die probeerde Herman te pakken, maar de kat kroop steeds verder weg. Ondanks dat de brug alweer gesloten was, kwamen meer omstanders helpen. Onder wie een buschauffeur die was uitgestapt.

Hereniging

Er ontstond een kleine file, maar uiteindelijk lukte het om Herman te pakken. Hij werd in de auto van de oplettende automobilist gehesen en naar het dierenasiel gebracht. Doordat Herman een chip had, kon Ilona weer met haar kat worden herenigd. "Ik was zo blij dat Herman weer terug was. Dat is niet te beschrijven."