Uitbarsting Etna laat droom van Marlies in duigen vallen: 'Maar we leven, we leven nog'

Midden in de nacht schrokken ze wakker van een veel zwaardere beving. Ze schoten rechtop in bed. "Je gelooft het niet. We leven nog, we leven nog gewoon dacht ik. Maar dan doe je het licht aan en ga je kijken. Je ziet de gaten in de muur, in elke muur zitten wel scheuren, het terras was naar beneden gevallen. En overal hoor je sirenes."

Epicentrum

De aardbeving was 4.8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op slechts enkele kilometers van hun huis. De laatste keer dat er een beving in het gebied gebeurde, was in 1984. "En die was veel minder zwaar. Dit was in onze regio de hevigste in 150 jaar tijd”, zegt Marlies. “Het had voor ons veel erger kunnen aflopen. Zo lag het bed van Lucas vol stenen."