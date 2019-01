Meisje (5) aangevallen door rottweiler, hoofdhuid losgerukt

Het meisje liet twee hondjes uit en liep aan de hand van haar opa toen ze plotseling werd aangevallen door een rottweiler die uit de bosjes kwam gerend. De hond stortte zich vol op het meisje.

Bevrijden

Om het meisje van de hond te bevrijden, dook de eigenaar op de hond in een poging het dier los te rukken. Pas toen omstanders en toegesnelde agenten hielpen, kon de hond onder controle worden gebracht.

Het meisje is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In overleg met de eigenaar is besloten de hond in te laten slapen. De eigenares van de hond is niet aangehouden.