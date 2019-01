Drie mannen krijgen boete voor verspreiden anti-homoflyer

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vrijdag dat de drie verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie vanwege seksuele geaardheid.

Aangifte

In de flyers - die in oktober 2016 werden verspreid in Amsterdam-West en Nieuw-West - werd een koppeling gemaakt tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. Veel mensen waren verontwaardigd en deden aangifte.