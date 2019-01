Opnieuw gezin uit auto gestapt in cheeta-verblijf Beekse Bergen

'Kan er met mijn hoofd niet bij'

Volgens de ooggetuige duurde het voorval alles bij elkaar minder dan een halve minuut. "Het gebeurde zo snel, dat niemand het benul had om er beelden van te maken of anderszins te handelen. Gelukkig is het goed afgelopen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je doelbewust met je gezin daar uit de auto zou stappen."

Adequaat

Safaripark de Beekse Bergen bevestigt het incident. "Gelukkig was de situatie snel opgelost", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Onze ranger zag het en heeft adequaat gereageerd door naar het gezin te roepen. Ze gingen meteen weer de auto in. Verder hebben we het gezin niet meer gesproken."

De woordvoerder baalt ervan dat het is gebeurd. "We hebben jaarlijks een miljoen bezoekers, en helaas gebeurt dit in een uitzonderlijk geval. Ik heb niet het idee dat er opzet in het spel was. Gelukkig ging het goed."

Frans gezin

Vorig jaar ging het bijna mis toen een Frans gezin uit de auto stapte in het cheeta-verblijf. Op een video is te zien hoe ze hun auto parkeerden naast de zonnende jachtluipaarden en uitstapten om wat foto's te maken. Ook een klein kind komt even om de hoek kijken. Op dat moment gebeurt er nog niet zoveel.

Even later, als het gezin een stukje verderop staat, gaat het wél bijna mis. De gezinsleden zijn wat verder van de auto af gelopen als de jachtluipaarden op ze af komen. En dat liep maar nét goed af, kijk maar: