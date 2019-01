Nederlander doodt zijn vrouw tijdens vakantie in Suriname

Volgens de verklaring van de 53-jarige man wilde zij hem met een mes aanvallen, meldt de politie in Suriname. Terwijl hij haar probeerde tegen te houden drukte hij haar keel dicht. Toen hij merkte dat zijn vrouw niet meer bewoog, heeft hij de politie gebeld.

Zoontje

De echtgenoot heeft tegenover de politie verklaard dat hij en zijn vrouw al de hele vakantie ruzie hadden.

De man is naar het politiebureau meegenomen en zit vast. Op het lichaam van de vrouw wordt sectie verricht. Het stel heeft ook een zoontje van vier. Die is bij familieleden in Suriname ondergebracht.