Bijzondere goede voornemens: 'Ik wil juist veel meer aankomen'

Meer gamen

De 20-jarige Frank heeft een iets uitgestelde goed voornemen. Hij wil vanaf februari veel meer gaan gamen. "Ik wil professioneel e-sporter worden. Nu game ik alleen als hobby. Maar als je er carrière in wil maken, dan moet je daar tijd in steken zodat je beter wordt. Uiteindelijk kan je daar misschien wel geld mee verdienen."

Nu al besteedt hij elke dag meerdere uren aan het spelen van computerspellen, naast zijn studie Media Development. Maar vanaf dit jaar wil hij er een fulltimebaan van maken. "Over een maand ben ik klaar met mijn stage. Dan heb ik meer tijd. Uiteindelijk wil ik zeven of acht uur per dag gamen. Ik speel dan vooral Fortnite en League of Legends."

Dat betekent ook dat hij er andere dingen voor zal moeten opgeven. Zo is het volgens hem onvermijdelijk dat hij zijn vrienden minder zal zien dan nu. "Maar dat heb ik er voor over. Als je er echt iets van wil maken, moet je niet bang zijn om dingen op te offeren."