Schutter die rapper Feis doodschoot nog niet gepakt

De schutter of schutters die de Rotterdamse rapper Feis doodschoten in de nieuwjaarsnacht, zijn nog voortvluchtig. Geen van de zeven verdachten die de politie aanhield na de fatale schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg in de Maasstad, heeft er iets mee te maken.

Dat meldt de politie. Zes verdachten vrijgelaten Zes van de zeven verdachten zijn vrijgelaten. Alleen een 36-jarige Rotterdammer zit nog vast; niet vanwege betrokkenheid bij de dood van de 32-jarige Feis, maar vanwege verboden vuurwapenbezit. Hij moet vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen. De politie zegt bruikbare tips en foto's te hebben ontvangen na een eerdere oproep en 'alle zeilen bij te zetten' om de daders op te pakken. Lees ook: 'Rapper Feis doodgeschoten na ruzie om omgestoten drankje' Lees ook: Merel zag hoe rapper Feis werd doodgeschoten: 'Mensen schreeuwden, huilden' Herdenking In Rotterdam wordt vrijdagmiddag een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Faisal Mssyeh, zoals Feis echt heette. De organisatoren hebben opgeroepen om witte ballonnen en rozen mee te nemen naar het eerbetoon aan het Heemraadsplein. Feis werd onder meer bekend door samenwerkingen met andere rappers, onder wie U-Niq, Winne en MocroManiac. In 2014 bracht hij zijn eerste soloalbum uit: Hard van buiten, gebroken van binnen. Hard van buiten, gebroken van binnen - Feis