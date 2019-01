Sinkhole bij snelweg: rijstrook A8 bij Zaanstad dicht

Het is een vreemd gezicht: naast het wegdek van de A8 bij Zaanstad is een groot gapend gat te zien. Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een spoelgat, oftewel sinkhole.

Op foto's is te zien hoe de grond onder de berm is weggespoeld. Volgens een weginspecteur loopt het gat tot onder het wegdek. Vanwege de veiligheid is één van de rijstroken voorlopig dicht. Lees ook Megasinkhole in Japanse stad In Nieuw-Zeeland werd onlangs een ' iets' groter sinkhole ontdekt Bekijk hier de beelden.