Oma's en opa's passen met liefde op de kleinkinderen: 'Zwaar? Voor ons niet'

Anneke Groen, schrijver van het boek Eindeloos Ouderschap, is het daarmee eens. "Het valt niet mee als opa of oma. Je bent ongelooflijk verliefd in het begin. Maar de kinderen hebben niet in de gaten dat fysiek zwaar is voor hun ouders. Het komt omdat je niet wil dat het kind iets overkomt. Als opa en oma ben je altijd alert, dat is slopend."

Volgens Groen en Heffels is het vooral belangrijk om afspraken te maken en daarover te praten. "Sommige mensen kiezen na zo'n gesprek voor een tussenoplossing", zegt Heffels. "Geen vaste oppasdagen meer, maar wel bij noodgevallen inspringen."

Goede relatie

In plaats van hun aangeleerde discipline door te geven, gaven de babyboomers hun kinderen juist vrijheid, vertelt Heffels. "Ook werd veel meer belang gehecht aan een goede relatie met de kinderen. Die ontwikkeling zie je nu terug in de vele oppas-oma’s en –opa’s. Terwijl er ook een groep is die wel genoeg heeft van het oppassen en meer tijd voor zichzelf wil."