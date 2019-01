'Rapper Feis doodgeschoten na ruzie om omgestoten drankje'

'Te vroeg voor conclusies'

De politie heeft zeven verdachten aangehouden na de schietpartij. Bij die aanhoudingen werden waarschuwingsschoten gelost.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam zegt tegen RTL Nieuws dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de mogelijke toedracht van de schietpartij. "Er circuleert op dit moment van alles op internet en social media, we nemen het allemaal mee in ons onderzoek."