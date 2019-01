Bouwers: vuurstapel voldeed wél aan eisen

'We zijn geschokt'

Een woordvoerder van de organisatie zei de gevolgen van de brand te betreuren. "We zijn geschokt en verslagen en zullen alle medewerking verlenen aan het onderzoek van de gemeente. Voor ons is het een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben gebouwd zoals altijd.''

Toen de stapel kort na middernacht werd aangestoken, was het volgens de stapelaars windstil. "Als de brandweer had gezegd dat we de stapel niet mochten aansteken, hadden we dat zeker ook niet gedaan'', aldus Peter van Zaanen.