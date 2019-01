John lag in coma na mislukte wortelkanaalbehandeling: 'Het was verschrikkelijk'

Het kan flink mis gaan bij de een wortelkanaalbehandeling: een tandarts die dwars door je tandvlees boort of een patiënt die in een coma belandt. Vanzelfsprekend gaan de meeste behandelingen goed, maar we zetten enkele persoonlijke ervaringen uit de tandartsstoel, die vandaag binnenstroomden op onze site.

Aanleiding is een analyse van onze onderzoeksredactie naar tuchtklachten en schadeclaims tegen tandartsen. In de meeste gevallen gaat het fout bij een wortelkanaalbehandeling. Lees ook: Blijvende ontsteking en zenuwpijn: er gaat van alles mis bij wortelkanaalbehandelingen John van der Kruit (34) lag twee dagen in coma na een wortelkanaalbehandeling "Mijn tandarts adviseerde tijdens een wortelkanaalbehandeling om twee kiezen te trekken. Ze waren niet meer te redden. In de dagen daarna kreeg ik een enorm abces in het overgebleven gat. Deze 'bal' in mijn mond werd steeds groter en pijnlijker. De situatie werd zorgelijk toen ik bloedvlekken in mijn nek kreeg door de bacteriële infectie. Vier artsen hebben mij behandeld. Ik zag achteraf op de foto's hoe ik erbij lag: het was verschrikkelijk. Mijn mond kon amper open. Ze hebben in mijn hals moeten snijden om de bacteriën weg te kunnen halen. Om bij te komen ben ik twee dagen kunstmatig in coma gehouden. Het volledige herstel heeft nog tien maanden geduurd. Hopelijk een leerschool voor alle stoere mannen en vrouwen. Pijn is pijn. Niet twijfelen." Het bloed stroomde over het gezicht van Francois Wintermans (57) "Ik kon het zelf niet zien, maar ik voelde warme vloeistof over mijn gezicht druipen. En mijn tandarts rende paniekerig de zaal uit om haar man te halen." Francois. © Eigen foto "Wat bleek: ze had per ongeluk door mijn tandvlees geboord toen ze mijn wortelkanaal wilde openen. Het puntje van de boor schoot zo door mijn tandvlees naar buiten. Samen met haar man heeft ze uiteindelijk de bloeding weten te stelpen." George Brouwer (46) doorstond glansrijk vier wortelkanaalbehandelingen Er komen niet alleen horror-verhalen binnen op onze site. Er zijn ook patiënten die dik tevreden zijn over hun wortelkanaalbehandeling. Zoals George Brouwer: George © Eigen foto "Alle vier de behandelingen zijn door dezelfde tandarts uitgevoerd. Om eerlijk te zijn ging ik de eerste keer met kromme tenen in de stoel zitten. Vanuit de buitenwereld hoor je wel eens heftige verhalen. Maar ik heb niets gevoeld. En ook de andere behandelingen verliepen zonder problemen. De tandarts heeft mijn vertrouwen in hem nooit beschaamd." In het kanaal van Karina Peters (47) bleven drie afgebroken stukjes vijl achter "Ik ben tweemaal behandeld aan dezelfde kies. Na de behandeling bleef er druk op mijn tand staan. Het deed geen pijn, maar bij het eten voelde het alsof er een klem op stond." Karina. © RTL Nieuws "Toen ik jaren later verhuisde, zag ik een andere tandarts. Hij maakte een controle-foto, zoals hij dat bij alle nieuwe patiënten doet. 'Mevrouw, u heeft een tikkende tijdbom in uw mond', zei hij geschrokken. Er zaten drie afgebroken stukjes in mijn tand die een ingekapselde ontsteking veroorzaakte. De kaakchirurg heeft de tand onmiddellijk verwijderd."