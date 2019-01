Merel zag hoe rapper Feis werd doodgeschoten: 'Mensen schreeuwden, huilden'

View this post on Instagram

Mag ik even jullie aandacht voor iets belangrijks? ❤️ Gisternacht 1 Januari ben ik getuige geweest van de schietpartij op rapper Feis in Rotterdam-West Zo proosten hij nog op een gelukkig nieuw jaar en enkele uren later is hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden. Het is een verlies van de straat en op de straat voelbaar. Na dit tafereel van dichtbij gezien te hebben wil ik een docu maken over Feis en zijn leven in de straten van Rotterdam-West. Ik wil in beeld brengen hoe nabestaanden uit de buurt (waar ik zelf ook woon) omgaan met dit verlies. Het is belangrijk dat hij positief wordt herdacht door de mensen die dicht bij hem stonden. Heb je connecties, of handigheid in geluid, editten etc.) hoor ik dit graag! Alle tips zijn meer dan welkom. Stuur me een pm en deel dit bericht de wereld in!❤️🙏🏼 • • • @feisecktuh Op het filmpje te zien: Nelson, een vriend van Feis vertelde me vandaag over zijn verdriet en hoop in de toekomst.