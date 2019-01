Miljoenen euro's gaan aan niet-winnaars van Glimmen voorbij: 'Maar ik blijf gelukkig'

Wilma van Delden deed jarenlang mee met de Nationale Postcode Loterij. Maar toen ze van Groningen verhuisde naar Glimmen, zegde ze het abonnement op. Een bewuste keuze. Reden: te veel post. "Er zat veel reclame tussen, ik was daar wel klaar mee." En toen viel twee dagen geleden de prijs. "Had ik maar... Ja, die gedachte heb ik wel gehad. Maar het is geweldig voor de mensen in het dorp."

Boerenkool eten

Gisteren was er een bijeenkomst op het plein voor de kerk. Daar zag Wilma meerdere niet-winnaars. "We zijn maar bij elkaar gaan staan. Hoe de teneur was? De ene baalde erg, de ander ging er minder ernstig mee om. We hebben in ieder geval afgesproken om met z'n allen stamppot te gaan eten. Je kunt er niet veel aan doen. Daarom ben ik niet zwaar teleurgesteld. Ik heb drie dochters, dat is mijn grootste prijs."