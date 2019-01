Vrachtschip verliest geen 30 maar 200 containers op Noordzee, tientallen aangespoeld op Waddeneilanden

In zeker drie containers, die nog in het water drijven, zit gevaarlijk organisch peroxide. Dit is een poeder dat in vaten zit. De Kustwacht adviseert daarom om bij de containers weg te blijven, omdat het mogelijk gevaarlijk is voor de gezondheid.

Flatscreens

Honderden jutters zijn op de stranden van de Waddeneilanden spullen aan het verzamelen. Stoelen, kleren, speelgoed én flatscreens worden meegenomen.