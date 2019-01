Aangespoelde flatscreens meenemen naar huis: mag dat?

UPDATE: Inmiddels is bekend dat er zeker 200 containers in de zee zijn gevallen.

Het schip verloor de containers in de Noordzee boven het Duitse eiland Borkum. Door de stroming en wind spoelen ze nu aan bij Vlieland en Terschelling. Sommige containers zijn kapotgeslagen op de branding, waardoor de spullen nu verspreid over het strand liggen.

Spullen afgeven bij burgemeester

Officieel moeten jutters de spullen inleveren bij de burgemeester: de strandvonder. Dat staat in de Wet op de strandvonderij. De burgemeester moet vervolgens aan de eigenaar vragen of hij nog belang heeft bij de spullen.

Dat gebeurt op dit moment niet op Terschelling en Vlieland. Jutters nemen daar zelfs flatscreens mee naar huis. "We laten het noodgedwongen een beetje gaan", vertelt burgemeester Tineke Schokker van Vlieland. "We hebben er meer kosten aan om mensen tegen te houden, dus we gaan er nu pragmatisch mee om. Daarnaast heeft alles in de zee gelegen."