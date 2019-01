Henk overleed tijdens jaarwisseling door vuurwerk: 'Zijn leven was een spektakel'

Petra Pelties, goede vriendin van Henk, staat perplex door zijn dood. "Hij was op een pleintje en stond tussen twee mannen. Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht. Maar die twee mannen hebben praktisch niks en Henk is ter plaatse overleden. Net voor zijn dood ging hij nog live op Facebook. Daar zag je hem voor zijn huis op een bankje zitten, kijkend naar vuurwerk. Het is niet te bevatten."

Opvallend

Volgens Petra was Henk een opvallende verschijning in de regio: lang, kaal, baard. Maar hij viel vooral op door wat hij heeft meegemaakt. Jarenlang was Henk verslaafd aan heroïne en verkeerde hij in de onderwereld van Hengelo. Tot hij op een dag mensen ontmoette die met hem wilden bidden.

"Toen hij die avond alleen was, heeft hij het licht gezien. Hij kwam in aanraking met God en heeft nooit meer drugs genomen. Hij had geen enkele moeite om van zijn verslaving af te stappen. Ook deskundigen zagen het als een wonder."